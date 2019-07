Condividi | Red 9:18 L´esperto artigiano algherese ha rinnovato il portone d´ingresso del palazzo comunale di Via Columbano in ogni parte, legno ed ottoni, nel segno di una grande disponibilità e senso civico Portone Civico ristrutturato



Nella foto: Mario Conoci e Dante Bardino Commenti ALGHERO - Si tratta ormai di una piacevole abitudine, andata in scena anche in passato, in coincidenza con l'avvio delle Consiliature [ GUARDA ]. Il portone del Palazzo Civico di Alghero, in Via Columbano, risplende grazie alla passione di Dante Bardino. «Un ringraziamento particolare a nome mio e di tutta la città a Dante Bardino che, in avvio di questa nuova Amministrazione comunale ci ha voluto regalare la ristrutturazione del portone del Palazzo Civico di via Columbano. Un bellissimo segnale di amore verso Alghero da parte Dante». Il Sindaco Mario Conoci ringrazia Dante Bardino, l’artigiano algherese che ieri (martedì) ha consegnato l’opera pienamente rinnovata in ogni parte, legno e ottoni, nel segno di una grande disponibilità e senso civico.Nella foto: Mario Conoci e Dante Bardino