Condividi | A.S. 11:53 Gli agenti sassaresi hanno separato i contendenti, due uomini e una donna, che litigavano animatamente fra loro, circondati nel frattempo da un folto numero di persone Ponte Rosello: rissa col coltello, 5 denunce



SASSARI - Nella serata di martedì il personale della Polizia di Stato di Sassari ha denunciato in stato di libertà cinque persone per rissa. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari, sono intervenuti nel quartiere Monte Rosello a seguito di numerose segnalazioni di una rissa in corso. Sul posto infatti si stavano fronteggiando tre persone, due delle quali con vistose ferite sul volto. Gli agenti hanno separato i contendenti, due uomini e una donna, che litigavano animatamente fra loro, circondati nel frattempo da un folto numero di persone.



Gli operatori sono riusciti a contenere i rivali e ad identificarli richiedendo anche l’ausilio di un’altra pattuglia. Dalle prime informazioni i poliziotti hanno appurato che il litigio era scaturito per problematiche di vicinato fra alcuni condomini e aveva coinvolto anche i parenti di quest’ultimi. Infatti il genitore di uno dei litiganti, a scopo intimidatorio, aveva anche mostrato un coltello da macellaio, sequestrato dai poliziotti, minacciando di utilizzarlo, per poi, all’arrivo della pattuglia, nasconderlo in macchina.



Inoltre, durante le fasi dell’identificazione, è stato bloccato un giovane che in difesa del padre si è scagliato contro gli agenti colpendo gli stessi con calci e gomitate. Dopo l’intervento di personale del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti, tutti sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura e denunciati per rissa. Uno di loro è stato anche segnalato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere ed un altro per resistenza a Pubblico Ufficiale. Commenti SASSARI - Nella serata di martedì il personale della Polizia di Stato di Sassari ha denunciato in stato di libertà cinque persone per rissa. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari, sono intervenuti nel quartiere Monte Rosello a seguito di numerose segnalazioni di una rissa in corso. Sul posto infatti si stavano fronteggiando tre persone, due delle quali con vistose ferite sul volto. Gli agenti hanno separato i contendenti, due uomini e una donna, che litigavano animatamente fra loro, circondati nel frattempo da un folto numero di persone.Gli operatori sono riusciti a contenere i rivali e ad identificarli richiedendo anche l’ausilio di un’altra pattuglia. Dalle prime informazioni i poliziotti hanno appurato che il litigio era scaturito per problematiche di vicinato fra alcuni condomini e aveva coinvolto anche i parenti di quest’ultimi. Infatti il genitore di uno dei litiganti, a scopo intimidatorio, aveva anche mostrato un coltello da macellaio, sequestrato dai poliziotti, minacciando di utilizzarlo, per poi, all’arrivo della pattuglia, nasconderlo in macchina.Inoltre, durante le fasi dell’identificazione, è stato bloccato un giovane che in difesa del padre si è scagliato contro gli agenti colpendo gli stessi con calci e gomitate. Dopo l’intervento di personale del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti, tutti sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura e denunciati per rissa. Uno di loro è stato anche segnalato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere ed un altro per resistenza a Pubblico Ufficiale.