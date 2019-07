Condividi | Red 17:02 Lo stilista algherese partecipera al quarto appuntamento del ciclo di incontro “andata e ritorno”, dedicato al tema degli spazi urbani, in programma negli spazi della Triennale Milano Roma-Milano: Antonio Marras protagonista



ALGHERO - Venerdì 12 luglio, alle 19.15, negli spazi della Triennale Milano, è inprogramma il quarto appuntamento del ciclo di incontri “Roma-Milano andata e ritorno”. Dedicato al tema degli spazi urbani, l'incontro, moderato dalla giornalista Laura Ballio,vedràtra i suoi protagonista lo stilista algherese Antonio Marras. Dopo l'introduzione del direttore artistico della Triennale Milano Lorenzo Baroncelli, ne parleranno con lui anche Antonio Calabrò (direttore della Fondazione Pirelli e vicepresidente di Assolombarda), lo storico dell'arte Filippo Cosmelli e Roberta Petronio (giornalista e curatrice del progetto).



Gli incontri si tengono alternativamente nelle due città. Iniziato il 19 giugno, è uno dei progetti che Triennale Milano e Maxxi-Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma portano avanti per rafforzare la collaborazione avviata tra le due istituzioni con il Premio nazionale di Architettura.



Manager, professionisti, operatori della cultura, creativi, scrittori, artisti, musicisti ed innovatori sono chiamati a rispondere a questa domanda: «le due città, nonostante i continui contatti, quanto si conoscono? »Grazie all’Alta Velocità Roma e Milano vivono un allargamento della territorialità urbana che coinvolge gruppi sempre più ampi di persone, abituate a spostarsi e a vivere “tra” per lavoro, per amore o per semplice curiosità.



Nella foto: Antonio Marras Commenti ALGHERO - Venerdì 12 luglio, alle 19.15, negli spazi della Triennale Milano, è inprogramma il quarto appuntamento del ciclo di incontri “Roma-Milano andata e ritorno”. Dedicato al tema degli spazi urbani, l'incontro, moderato dalla giornalista Laura Ballio,vedràtra i suoi protagonista lo stilista algherese Antonio Marras. Dopo l'introduzione del direttore artistico della Triennale Milano Lorenzo Baroncelli, ne parleranno con lui anche Antonio Calabrò (direttore della Fondazione Pirelli e vicepresidente di Assolombarda), lo storico dell'arte Filippo Cosmelli e Roberta Petronio (giornalista e curatrice del progetto).Gli incontri si tengono alternativamente nelle due città. Iniziato il 19 giugno, è uno dei progetti che Triennale Milano e Maxxi-Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma portano avanti per rafforzare la collaborazione avviata tra le due istituzioni con il Premio nazionale di Architettura.Manager, professionisti, operatori della cultura, creativi, scrittori, artisti, musicisti ed innovatori sono chiamati a rispondere a questa domanda: «le due città, nonostante i continui contatti, quanto si conoscono? »Grazie all’Alta Velocità Roma e Milano vivono un allargamento della territorialità urbana che coinvolge gruppi sempre più ampi di persone, abituate a spostarsi e a vivere “tra” per lavoro, per amore o per semplice curiosità.Nella foto: Antonio Marras