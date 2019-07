Condividi | Red 23:11 Il play-guardia di Maddaloni, arrivato in biancoblu lo scorso anno con un biennale, vestirà la canotta della Dinamo ancora per le prossime due stagioni Stefano Gentile a Sassari fino al 2021



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato la chiusura dell’accordo per la permanenza di Stefano Gentile in magia biancoblu fino al 2021. Arrivato a Sassari lo scorso anno con la firma di un contratto biennale, il play-guardia di Maddaloni ha giocato una delle sue migliori stagioni, soprattutto nella seconda parte, da giocatore maturo, continuo e sicuro dei propri mezzi.



Cuore, grinta ed intensità, ma anche mentalità e fisicità sono il marchio di fabbrica di un giocatore che sa sia creare per la squadra sia trovare soluzioni offensive individuali. Elemento duttile e di grande importanza nel gruppo, sia in attacco, sia in difesa, può uscire dai blocchi, giocare il pick ‘n roll, giocare da play o da guardia o anche da ala piccola all’occorrenza.



Sa essere difensore di grande affidabilità, in grado anche di marcare il post basso nei cambi difensivi. Ha ottimo tiro da 3punti e, quando entra in striscia, può fare punteggi molto alti, come dimostrato in questa sua prima stagione in biancoblu.



