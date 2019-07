Staff: Conoci sceglie Mura e Chessa

8/7/2019 Siamo al corto circuito culturale Cioè il Suo partito trapiantato, o meglio innestato male in Sardegna, rappresenta il 5,53% dei Sardi aventi diritto al voto. Come vedrà non è sufficiente che per tenere alto il fiele dei suoi votanti Lei propagandi, senza conoscere gli aspetti fondamentali e resilienti dei Sardi, la chiusura del Centro di aggregazione Res Pubblica