Amministrazione e Salaris incontrano i minatori

OLMEDO – Venerdì, nel Centro sociale di Olmedo, si è tenuto un incontro tra i lavoratori della S&B Olmedo ed il consigliere regionale dei Riformatori sardi Aldo Salaris. Tema della riunione, promossa ed organizzata dall’assessore comunale ai Lavori pubblici di Olmedo Fabio Pala, il Disegno di legge 17/A riguardante gli interventi a favore dei lavoratori della miniera, destinatari di procedura di licenziamento collettivo ed in stato di disoccupazione.



Presenti anche il sindaco di Olmedo Toni Faedda, i segretari territoriali della Cisl e della Cgil Luca Velluto e Gianfranco Murtinu, il consigliere comunale Nando Sabiu, doppiamente coinvolto in quanto dipendente della S&B Olmedo. Nell'occasione, sono stati esposti i provvedimenti presi, il contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione successiva alla scadenza degli ammortizzatori sociali; l'impiego nei cantieri del programma Lavoras previsto nella legge regionale ed i provvedimenti di durata fino al 2021.



Va sottolineato l’impegno, da parte di Salaris, di lavorare fin da subito per trovare soluzioni efficaci e stabili per la fase successiva al 2021. Soddisfatti i presenti, che si sono dichiarati a disposizione per giungere all’obiettivo prefissato.



Nella foto: Fabio Pala, Aldo Salaris,Gianfranco Murtinu, Emilio Fois, Toni Faedda, Luca Velluto e Nando Sabiu