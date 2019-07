Condividi | A.S. 17:45 Pubblicata questa mattina la procedura per la selezione di un comandante da destinare alla polizia locale. Sarà con contratto a tempo, niente concorso. Ci sarà tempo per partecipare alla selezione fino al 26 luglio. Dopo-Calzia: Alghero assume il Comandante



ALGHERO - Non solo due dirigenti di area tecnica [ LEGGI ]. Il Comune di Alghero procede alla selezione per il conferimento di un incarico di Comandante (Cat. D1) del comparto Regioni ed Autonomie Locali di Alta Specializzazione nel campo della gestione di funzioni di polizia locale, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 22, del vigente regolamento comunale per il reclutamento del personale. L'incarico sarà conferito dal Sindaco di Alghero a conclusione della procedura selettiva. Il termine per la presentazione delle istanze scadrà il 26 luglio. Nella foto: Guido Calzia, l'ultimo comandante della Polizia locale in forza ad Alghero, oggi dirigente presso il Comune di Roma