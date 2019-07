Condividi | Red 22:26 Silvana Izza e Vittorio Ledda hanno vinto nella categoria 61/64, classe B1 di Combinata dei Campionati italiani di categoria 2019, organizzati dalla Federazione italiana danza sportiva ed in corso di svolgimento a Rimini Danza sportiva: coppia algherese campione d´Italia



ALGHERO – Gli algheresi Silvana Izza e Vittorio Ledda sono campioni d'Italia. La coppia ha vinto nella categoria 61/64, classe B1 di Combinata dei Campionati italiani di categoria 2019, organizzati dalla Federazione italiana danza sportiva ed in corso di svolgimento a Rimini.



La specialità Combinata è quella che include sia il balli “standard”, sia quelli “latini”. Izza e Ledda hanno preceduto sul podio i campani Annunziata De Leo e Francesco Castello (secondi) ed i lombardi Antonella Merli e Marzio Vezzani.



La coppia algherese si esercita nelle scuole “Dance point accademy” di Olbia e Sassari ed “International dancing stars” di Sassari. A Rimini erano seguiti dai maestri Valeria e Giuseppe, ma si allenano anche con i maestri Alessandro, Laura e Francesca.



