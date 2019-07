Condividi | Red 9:08 Il giovane portacolori del Tc Alghero si è imposto nel tabellone Under 14 del Trofeo Sartiglia, disputato sui campi del Tc 70 Oristano, battendo in finale Leonardo Spanu del Tc Ghilarza Tennis: l´algherese Serra sbanca Oristano



ALGHERO – Nuova vittoria per il Tc Alghero. Il giovane portacolori del circolo algherese Nicolò Serra ha conquistato il tabellone Under 14 del Trofeo Sartiglia, disputato sui campi del Tc 70 Oristano.



Serra ha battuto 7-5, 6-1 in finale il 3.5 del Tc Ghilarza Leonardo Spanu. Dopo un primo set molto equilibrato, l'algherese ha chiuso il match in scioltezza, conquistando cosi punti preziosi per il salto di classifica.



Prossimo impegno, la Fase nazionale del Campionato U14 a squadre, dopo aver vinto la Fase regionale contro i sassaresi del Tc Milano 26 SS. Nicolò Serra, Lorenzo Carboni (attualmente impegnato a Sassuolo per un torneo Eta), Gianmarco Cutuli e Giorgio Alias giocheranno a Caserta da giovedì 18 a domenica 21 luglio.



