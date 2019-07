Condividi | Red 8:18 Questa sera, Antonio Scurati sarà nel giardino della Biblioteca S.Satta, per l´evento Lo strega in piazza. Lo scrittore è ospite della Scuola di Lettura e scrittura–Nuoro Reading and writing school, istituita dall´Università degli studi di Sassari, in collaborazione con UniNuoro Il vincitore del Premio Strega a Nuoro



NUORO - Il vincitore dell'ultimo Premio strega, Antonio Scurati, sarà a Nuoro oggi (giovedì), alle 19.30, nel giardino della Biblioteca “S.Satta”, per l'evento “Lo strega in piazza”. Lo scrittore è ospite della Scuola di Lettura e scrittura–Nuoro Reading and writing school, istituita dall'Università degli studi di Sassari in collaborazione con UniNuoro.



«Si tratta non tanto di una scuola di scrittura, ma di una scuola di lettura, che è l’anticamera della scrittura di qualità e la fucina di lettori criticamente attrezzati per la promozione di buone pratiche in campo culturale», afferma il direttore della scuola Massimo Onofri, docente del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università di Sassari. Sono stati invitati come docenti della Scuola scrittori, editori e giornalisti di alto livello del panorama nazionale, tra cui Paolo Di Stefano, Cristina Taglietti, Roberto Cotroneo, Edoardo Castagna, Marino Sinibaldi, Andrea Di Consoli, Maurizio Cecchetti, Sandro Veronesi, Edoardo Albinati, Franco Cordelli, Sandra Petrignani, Romana Petri, Alessandro Zaccuri, Benedetta Centovalli, Giovanni Nucci, Antonio Franchini, Antonio Sellerio e Marcello Fois.



La scuola si arricchirà attraverso collaborazioni di prestigio come quella con il festival “L’isola delle storie di Gavoi”, al quale è prevista la partecipazione dei trentacinque studenti, e con la Fondazione Bellonci con il Premio Strega. L’evento è organizzato da UniNuoro, dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali–Uniss, dal Distretto culturale del Nuorese Atene della Sardegna, dalla Biblioteca S.Satta e con il patrocinio del Comune di Nuoro e di Festival letterario L’Isola delle storie.



Nella foto: Antonio Scurati Commenti NUORO - Il vincitore dell'ultimo Premio strega, Antonio Scurati, sarà a Nuoro oggi (giovedì), alle 19.30, nel giardino della Biblioteca “S.Satta”, per l'evento “Lo strega in piazza”. Lo scrittore è ospite della Scuola di Lettura e scrittura–Nuoro Reading and writing school, istituita dall'Università degli studi di Sassari in collaborazione con UniNuoro.«Si tratta non tanto di una scuola di scrittura, ma di una scuola di lettura, che è l’anticamera della scrittura di qualità e la fucina di lettori criticamente attrezzati per la promozione di buone pratiche in campo culturale», afferma il direttore della scuola Massimo Onofri, docente del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università di Sassari. Sono stati invitati come docenti della Scuola scrittori, editori e giornalisti di alto livello del panorama nazionale, tra cui Paolo Di Stefano, Cristina Taglietti, Roberto Cotroneo, Edoardo Castagna, Marino Sinibaldi, Andrea Di Consoli, Maurizio Cecchetti, Sandro Veronesi, Edoardo Albinati, Franco Cordelli, Sandra Petrignani, Romana Petri, Alessandro Zaccuri, Benedetta Centovalli, Giovanni Nucci, Antonio Franchini, Antonio Sellerio e Marcello Fois.La scuola si arricchirà attraverso collaborazioni di prestigio come quella con il festival “L’isola delle storie di Gavoi”, al quale è prevista la partecipazione dei trentacinque studenti, e con la Fondazione Bellonci con il Premio Strega. L’evento è organizzato da UniNuoro, dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e sociali–Uniss, dal Distretto culturale del Nuorese Atene della Sardegna, dalla Biblioteca S.Satta e con il patrocinio del Comune di Nuoro e di Festival letterario L’Isola delle storie.Nella foto: Antonio Scurati