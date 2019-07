video Condividi | Red 16:11 Ieri sera, il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ricevuto a Palazzo Civico il segretario generale dello Sport della Generalitat de Catalunya Gerard Martí Figueras, con il delegato in Italia della Generalitat Luca Bellizzi ed il delegato per Alghero Gustau Navarro Sport e sviluppo: accordi Alghero-Catalogna



ALGHERO - Ieri sera (mercoledì), il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ricevuto a Palazzo Civico il segretario generale dello Sport della Generalitat de Catalunya Gerard Martí Figueras, con il delegato in Italia della Generalitat Luca Bellizzi ed il delegato per Alghero Gustau Navarro. Al centro dell'incontro, i rapporti sempre più stretti tra Amministrazione comunale e Generalitat con particolare riferimento allo sport.



Primi interventi in lingua algherese per il nuovo primo cittadino algherese. «Abbiamo avviato la programmazione congiunta tra le due realtà – spiega Conoci – oltre che iniziative che coinvolgono le società sportive algheresi e catalane e anche in previsione di appuntamenti di grande risonanza. L’obbiettivo è quello di integrare la comune identità culturale e linguistica con lo sviluppo economico».



«I rapporti con la Generalitat e con la Catalogna in generale proseguono e si intensificano – aggiunge il sindaco di Alghero - e l’incontro di ieri con il segretario dello Sport è stato molto proficuo». A breve, sono previsti altri appuntamenti con istituzioni catalane per portare avanti i progetti discussi ieri a palazzo Civico.



