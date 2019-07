Condividi | Red 9:28 Questa sera, sul palco del Chiostro di san Francesco, per il terzo appuntamento della terza stagione della rassegna musicale, si esibirà la giovane pianista campana Eloisa Cascio Prosegue la stagione concertistica algherese



ALGHERO – Oggi (venerdì), alle 21, al Chiostro di San Francesco, ad Alghero, è in programma il terzo appuntamento della terza Stagione concertistica algherese organizzata dall’associazione culturale Adc Orchestra filarmonica della Sardegna. Sul palco, la giovane pianista campana Eloisa Cascio.



La giovane musicista proporrà l’esecuzione della celebre “Barcarola” di Chopin, seguita da quattro improvvisi op.90 di Schubert e della Sonata n.2 di Rachmaninoff. Cascio ha debuttato giovanissima con l’Orchestra del Conservatorio di Benevento, ha tenuto concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti.



Ha partecipato a numerosi festival, tra cui il “Salzburg klassik”. Nell’aprile 2016, la Facoltà di Musica dell’Università di Tampa, nella Florida del sud, le ha conferito il “Premio speciale Steinway Piano series”, concesso annualmente a pianisti di eccezionali qualità per promuoverne l’inizio della carriera. Nell'occasione, ha tenuto recital nell’ambito della Steinway piano series in Florida ed in Texas



