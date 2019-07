Condividi | M.P. 17:22 Il bando promosso dall’Agenzia Area per la formazione di graduatorie finalizzate alla concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica Porto Torres: bando contributi alloggi popolari



PORTO TORRES - È stato pubblicato il bando promosso dall’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa (Area) per la formazione di graduatorie finalizzate alla concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dalla stessa agenzia.



Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’AREA – Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari entro il 16 settembre 2019. La domanda potrà essere inoltrata anche via posta elettronica certificata.



