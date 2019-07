Condividi | Red 18:52 Codice arancione nella maggior parte dell´Isola nel bollettino emesso per domani dalla Direzione generale della Protezione civile regionale. Codice giallo in parte della costa nord-occidentale ed in poche altre zone Incendi: alto pericolo venerdì in Sardegna



CAGLIARI - Alto pericolo nel venerdì della Sardegna. Codice arancione nella maggior parte dell'Isola nel bollettino emesso per domani, 12 luglio, dalla Direzione generale della Protezione civile regionale. Codice giallo in parte della costa nord-occidentale ed in poche altre zone.