I consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Roberto Ferrara e Graziano Porcu commentano gli ultimi accadimenti politici, dopo che Monica Pulina e Giovanni Monti hanno raggiunto Leonardo Polo nel Gruppo Misto «E´ ufficiale, la Lega ad Alghero non esiste più»



ALGHERO - «E' ufficiale, la Lega ad Alghero non esiste piu». I consiglieri comunali del Movimento 5 stelle di Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu commentano gli ultimi accadimenti politici, dopo che Monica Pulina e Giovanni Monti hanno raggiunto Leonardo Polo nel Gruppo Misto.



«Quelle importate dai dirigenti leghisti in Riviera del corallo sono metodologie evidentemente sbagliate, che forse possono funzionare in Padania o tra chi cerca una carriera politica – insistono Ferrara e Porcu - magari partendo con Alleanza Nazionale, per poi passare a Forza Italia, per poi finire con la Lega, in attesa del prossimo carrozzone politico che non garantisca il bene di tutti, ma l'attivismo di uno. Detto questo, siamo allibiti nell'apprendere che tre, e ribadiamo, tre consiglieri abbiano abbandonato la Lega che, di fatto, sparisce dal panorama politico algherese».



«Sicuramente, come si dice, “il pesce puzza sempre dalla testa”. Grosse responsabilità ha certo chi governa il partito, almeno in Sardegna, visto che non hanno perso uno, ma tutti i consiglieri. Non essendo radicati nel territorio, hanno aperto la porta a chiunque pensando che poi, per mera gratitudine, questi avrebbero seguito acriticamente come le pedine di una scacchiera gli ordini provenienti da Pontida», concludono i pentastellati.



