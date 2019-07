Condividi | Red 12:03 In programma domenica sera, nello spazio pubblico autogestito ResPublica, la presentazione del libro di Omar Onnis e Cristiano Sabino (Catartica edizioni), con la partecipazione dello stesso Sabino e della rete “Il sud conta” Libri: Falce e pugnale ad Alghero



ALGHERO - Domenica 14 luglio, alle 21, lo Spazio pubblico autogestito ResPublica, ad Alghero, ospiterà la presentazione del libro “Falce e pugnale-Per un socialismo di liberazione nazionale”, di Omar Onnis e Cristiano Sabino (Catartica edizioni). Prevista la partecipazione dello stesso Sabino.



Nelle librerie da aprile, si tratta di una serie di documenti sardi che spaziano da Lussu a Gramsci, dalle tesi di Lione e di Colonia del Pcd'I all'appello dell'internazionale contadina al quinto congresso del Partito Sardo, dal sabotaggio del Pcs al rilancio del dibattito anticolonialista degli Anni Sessanta e Settanta, dalla Carta di Brest alla Carta di Algeri, da Su pòpulu sardu alle tesi di A manca pro s'indipendentzia. Parteciperanno alla presentazione ed alla discussione i militanti della rete '”Il sud conta'”, che in questo periodo promuovono la campagna contro il regionalismo differenziato. La partecipazione alla presentazione ed al dibattito è aperta a tutti.



