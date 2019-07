Condividi | Red 10:08 Questa la denuncia del presidente del Comitato della Borgata di Maristella Tonina Desogos, che lamenta come «dopo circa quattro settimane dai lavori di potatura delle piante che invadevano le carreggiate stradali delle strade per le spiagge delle Bombarde e di Lazzaretto, le fronde degli alberi, ormai secche e a rischio d’incendio, permangono sul ciglio delle strade» Potatura malfatta: rischio incendi in borgata



ALGHERO - «Dopo circa quattro settimane dai lavori di potatura delle piante che invadevano le carreggiate stradali delle strade per le spiagge delle Bombarde e di Lazzaretto, segnaliamo che le fronde degli alberi, ormai secche e a rischio d’incendio, permangono sul ciglio delle suddette strade». Questo l'allarme-denuncia da parte del presidente del Comitato della Borgata di Maristella Tonina Desogos.



«Pare proprio che, chiunque sia l’autore dei lavori – prosegue Desogos - non li abbia portati regolarmente a termine. Comprendiamo i tempi della politica necessari a dare figure responsabili a cui potersi rivolgere, ma non comprendiamo come tale modus operandi possa conciliarsi con quanto previsto dalle norme regionali antincendio attualmente in vigore».



«Inoltre, la cartolina che si offre a chi transita nelle due strade in argomento non ci pare consona all'Alghero turistica che tutti auspichiamo», conclude amaramente il presidentedel Comitato della Borgata di Maristella. Le borgate chiamano, Porta Terra risponda. Commenti