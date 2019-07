Condividi | M.V. 10:55 Mario Conoci pronto a chiudere d'imperio le trattative. Da quel trionfale 16 giugno sembra passato un secolo. Con la città nel bel mezzo della stagione più delicata, si acuiscono le criticità. Posizioni distanti ad Alghero tra gli alleati: manca ancora l´accordo Fumata nera ad Alghero, si litiga per la Giunta



ALGHERO - Sembra quasi un déjà vu del film andato in scena per la composizione della Giunta regionale. Con le dovute proporzioni, i 26 giorni trascorsi dal quel trionfale 16 giugno sembrano già, quasi un ricordo. Con la città nel bel mezzo della stagione più delicata, senza un esecutivo credibile e autorevole si acuiscono infatti le criticità e i problemi. C'è da affrontare un'emergenza balneazione e riprendere immediatamente contezza della complicata gestione della nettezza urbana.



Fumata nera a Porta Terra anche ieri sera. Così i rappresentanti dei sette partiti (a cui si aggiungerà il Gruppo Misto dei tre transfughi leghisti) hanno aggiornato le trattative per la giornata odierna. L'obbiettivo del sindaco è quello di chiudere il cerchio tra oggi e sabato, ma rimangono grandi distanze. Non tanto sulle caselle e i rispettivi nomi [



A tre giorni dal primo Consiglio però, il tempo è quasi scaduto. O si trova la quadra tra oggi e sabato, oppure sarà Mario Conoci a chiudere d'imperio le trattative e fare le sue scelte. I nodi sono sempre gli stessi: appurato che sarà la Lega, pur senza consiglieri, a indicate un assessore, rimane in ballo il Psd'Az e la doppia delega alla Civica "Noi con Alghero". Turbolenze che starebbero minando anche un altro tassello dato fino a poche ore fa per scontato, la presidenza dell'Aula (opzionata dall'Udc ma ritenuta interessante anche dalla consigliera Monica Pulina). I malumori, infatti, rischiano di riversarsi sulla prima votazione prevista lunedì in via Columbano.