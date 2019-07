Condividi | S.O. 13:40 Disagi ad Alghero. All´origine di tutto un guasto improvviso. Numerosi problemi su tutti i quartieri residenziali ma soprattutto alle attività commerciali per la chiusura dell´erogazione senza alcun preavviso Stop acqua senza avviso: bar in crisi



ALGHERO - Disagi nella notte tra giovedì e venerdì su tutto il territorio di Alghero per la chiusura dell'erogazione idrica senza alcun preavviso. Un fatto questo che ha creato numerosi problemi su tutti i quartieri residenziali ma soprattutto alle attività commerciali.



All'origine di tutto un guasto di notevole gravità che ha interessato la condotta idrica di via Vittorio Emanuele, con la conseguente fuoriuscita di acqua all’altezza del carcere cittadino. Le squadre di Abbanoa sono intervenute per ripristinare la funzionalità dell'impianto ma l'Ente gestore ha dovuto chiusura l’erogazione idrica in tutta la città.



Chiusura protrattasi fino alle ore 4.30 della mattina odierna. La ripresa dell'erogazione è avvenuta in modo graduale nel corso delle prime ore di questa mattina. Commenti ALGHERO - Disagi nella notte tra giovedì e venerdì su tutto il territorio di Alghero per la chiusura dell'erogazione idrica senza alcun preavviso. Un fatto questo che ha creato numerosi problemi su tutti i quartieri residenziali ma soprattutto alle attività commerciali.All'origine di tutto un guasto di notevole gravità che ha interessato la condotta idrica di via Vittorio Emanuele, con la conseguente fuoriuscita di acqua all’altezza del carcere cittadino. Le squadre di Abbanoa sono intervenute per ripristinare la funzionalità dell'impianto ma l'Ente gestore ha dovuto chiusura l’erogazione idrica in tutta la città.Chiusura protrattasi fino alle ore 4.30 della mattina odierna. La ripresa dell'erogazione è avvenuta in modo graduale nel corso delle prime ore di questa mattina.