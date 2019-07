Condividi | Red 16:29 L’iniziativa culturale, giunta alla ottava edizione, ritorna nella borgata di Santa Maria la Palma, da martedì 16 a domenica 21 luglio, con una ricca offerta di percorsi tra teatro, musica e tradizioni dedicati allo studio del movimento ed all’insegna della potenza motrice e simbolica del Gesto umano, che sarà evocato e rappresentato nelle sue molteplici espressioni Tutto pronto per la Rassegna del Gesto V



ALGHERO - La Rassegna del Gesto V, l’iniziativa culturale giunta alla ottava edizione, ritorna nella borgata di Santa Maria la Palma, da martedì 16 a domenica 21 luglio, con una ricca offerta di percorsi tra teatro, musica e tradizioni dedicati allo studio del movimento ed all’insegna della potenza motrice e simbolica del Gesto umano, che sarà evocato e rappresentato nelle sue molteplici espressioni. Come consuetudine, anche l’edizione 2019 si svolgerà nel cortile del Centro di aggregazione Impegno rurale e vedrà avvicendarsi ospiti d'eccezione in un armonioso connubio dei più svariati generi artistici e culturali, dal teatro alla musica, dalla solidarietà alla storia e la tradizione.



Oltre agli ospiti, il palcoscenico consentirà anche ai giovanissimi allievi dell’associazione Analfabelfica di dar prova delle loro passioni, dei loro interessi, del loro impegno e della loro serietà. La Rassegna del Gesto “V” nata nel 2012 in seno dell’Associazione teatrale algherese “AnalfabElfica”, in collaborazione con l’Obra cultural dell'Alguer e con Impegno rurale di Santa Maria la Palma, si propone, con il patrocinio dell'Assessorato comunale alla Cultura ed il sostegno della Fondazione Alghero, di offrire soprattutto ai giovani, occasioni di riflessione e di arricchimento culturale in un percorso di crescita e di confronto, di socializzazione e di integrazione.



Significativa, in quest’ottica, la conferma dello scenario che accoglierà la manifestazione, da sempre la piccola la borgata della città, nel segno della continuità fra Alghero e le sue periferie. Gli organizzatori puntano ad eguagliare i successi delle passate edizioni, che hanno registrato un considerevole seguito di pubblico ed i lusinghieri apprezzamenti da parte della critica. Anche quest’anno, la Rassegna sarà integrata dall’iniziativa solidale “Salviamo un progetto”, una raccolta di fondi a partecipazione libera per sostenere un progetto culturale avviato da una realtà attiva in città. Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel cortile di Impegno Rurale, alle 21, con ingresso libero. Commenti ALGHERO - La Rassegna del Gesto V, l’iniziativa culturale giunta alla ottava edizione, ritorna nella borgata di Santa Maria la Palma, da martedì 16 a domenica 21 luglio, con una ricca offerta di percorsi tra teatro, musica e tradizioni dedicati allo studio del movimento ed all’insegna della potenza motrice e simbolica del Gesto umano, che sarà evocato e rappresentato nelle sue molteplici espressioni. Come consuetudine, anche l’edizione 2019 si svolgerà nel cortile del Centro di aggregazione Impegno rurale e vedrà avvicendarsi ospiti d'eccezione in un armonioso connubio dei più svariati generi artistici e culturali, dal teatro alla musica, dalla solidarietà alla storia e la tradizione.Oltre agli ospiti, il palcoscenico consentirà anche ai giovanissimi allievi dell’associazione Analfabelfica di dar prova delle loro passioni, dei loro interessi, del loro impegno e della loro serietà. La Rassegna del Gesto “V” nata nel 2012 in seno dell’Associazione teatrale algherese “AnalfabElfica”, in collaborazione con l’Obra cultural dell'Alguer e con Impegno rurale di Santa Maria la Palma, si propone, con il patrocinio dell'Assessorato comunale alla Cultura ed il sostegno della Fondazione Alghero, di offrire soprattutto ai giovani, occasioni di riflessione e di arricchimento culturale in un percorso di crescita e di confronto, di socializzazione e di integrazione.Significativa, in quest’ottica, la conferma dello scenario che accoglierà la manifestazione, da sempre la piccola la borgata della città, nel segno della continuità fra Alghero e le sue periferie. Gli organizzatori puntano ad eguagliare i successi delle passate edizioni, che hanno registrato un considerevole seguito di pubblico ed i lusinghieri apprezzamenti da parte della critica. Anche quest’anno, la Rassegna sarà integrata dall’iniziativa solidale “Salviamo un progetto”, una raccolta di fondi a partecipazione libera per sostenere un progetto culturale avviato da una realtà attiva in città. Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel cortile di Impegno Rurale, alle 21, con ingresso libero.