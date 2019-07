Condividi | Red 20:03 I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in località Budorrai, nella vallata di Lanaittu, dove ignoti hanno perpetrato un furto nella struttura alloggiativa di proprietà del Comune Oliena: furto nella casa colonica



OLIENA - I Carabinieri della Stazione di Oliena sono intervenuti in località Budorrai, nella vallata di Lanaittu, dove ignoti hanno perpetrato un furto nella struttura alloggiativa di proprietà del Comune. Dalla casa colonica sono stati asportati i frigoriferi, un banco da lavoro in acciaio, una cucina e tutto l'impianto fotovoltaico.



Il danno ammonta a diverse migliaia di euro. I militari dell’Arma, accorsi sul luogo del furto, hanno effettuato un accurato sopralluogo per verificare la presenza di tracce utili all’identificazione degli autori del furto. In questi giorni, per la maggiore presenza turistica, i Carabinieri hanno incrementato i servizi di controllo della zona anche in funzione preventiva. Commenti OLIENA - I Carabinieri della Stazione di Oliena sono intervenuti in località Budorrai, nella vallata di Lanaittu, dove ignoti hanno perpetrato un furto nella struttura alloggiativa di proprietà del Comune. Dalla casa colonica sono stati asportati i frigoriferi, un banco da lavoro in acciaio, una cucina e tutto l'impianto fotovoltaico.Il danno ammonta a diverse migliaia di euro. I militari dell’Arma, accorsi sul luogo del furto, hanno effettuato un accurato sopralluogo per verificare la presenza di tracce utili all’identificazione degli autori del furto. In questi giorni, per la maggiore presenza turistica, i Carabinieri hanno incrementato i servizi di controllo della zona anche in funzione preventiva.