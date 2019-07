Condividi | Red 23:02 Oggi, sono stati segnalati cinque incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale nelle campagne di Illorai, Santulussurgiu, Quartu Sant´Elena, Teulada ed Aidomaggiore Cinque roghi bruciano l´Isola



CAGLIARI - Oggi (venerdì), sono stati segnalati cinque incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale nelle campagne di Illorai, Santulussurgiu, Quartu Sant'Elena, Teulada ed Aidomaggiore. Il primo rogo si è registrato nell'agro di Illorai, in località Su Pranu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bono, coadiuvato da due squadre dei cantieri Forestas di Bono e Burgos-Istrallai. L'incendio, partito dalla cunetta della Strada provinciale, ha interessato circa un ettaro di incolto e sterpaglie e ha minacciato una superficie boscata limitrofa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12. La Forestale ha attivato le indagini di rito per ipotesi di dolo.



Il secondo incendio è divampato in località Riu di San Leonardo, nelle campagne di Santulussurgiu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Seneghe, coadiuvato da due squadre dei cantieri Forestas di Santulussurgiu-Crastu Carias e Macomer-Sant'Antonio e da una squadra della Compagnia Barracellare di Santulussurgiu. L'incendio ha interessato circa mille metri quadri di pascolo nudo in proprietà privata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.20. Il terzo rogo ha interessato le campagne di Quartu Sant'Elena, in località Bingia spada, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri della Forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Cagliari, coadiuvato dal personale del Nucleo Gauf di Cagliari, da tre squadre di volontariato e da una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari. L'incendio, originato da una riaccensione del rogo della notte precedente, ha interessato canneti e sterpaglie, minacciando alcune abitazioni e strutture che insistono a confine con l'area parco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.34. La Forestale prosegue le indagini per ipotesi di dolo.



