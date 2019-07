Condividi | Red 9:06 Questa sera, la Sala conferenze dell´Università delle tre età, in Via Sassari 179, ospiterà “Abbiamo bisogno del vostro aiuto”, serata di beneficenza in favore dei progetti di Fihavanana. La serata è organizzata in collaborazione con l´Associazione Fihavanana e l´Ute Solidarietà: Alghero aiuta il Madagascar



ALGHERO – Questa sera (sabato), alle 18, la Sala conferenze dell'Università delle tre età, in Via Sassari 179, ad Alghero, ospiterà “Abbiamo bisogno del vostro aiuto”, serata di beneficenza in favore dei progetti di Fihavanana, in Madagascar. La serata, organizzata in collaborazione con l'Associazione Fihavanana e l'Ute, prevede gli interventi dell'insegnante Vanna Gosamo e del medico Gianni Sanna. Commenti ALGHERO – Questa sera (sabato), alle 18, la Sala conferenze dell'Università delle tre età, in Via Sassari 179, ad Alghero, ospiterà “Abbiamo bisogno del vostro aiuto”, serata di beneficenza in favore dei progetti di Fihavanana, in Madagascar. La serata, organizzata in collaborazione con l'Associazione Fihavanana e l'Ute, prevede gli interventi dell'insegnante Vanna Gosamo e del medico Gianni Sanna.