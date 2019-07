Condividi | M.P. 2:07 il 31 luglio scadono i termini per la presentazione delle richieste di utilizzo delle strutture sportive. Le associazioni possono avere informazioni telefonando al numero 079 5008040 e presentare le domande Porto Torres: strutture sportive, domande entro il 31 luglio



PORTO TORRES - L'Ufficio Sport ricorda che il 31 luglio scadono i termini per la presentazione delle richieste di utilizzo delle strutture sportive. Le associazioni possono avere informazioni telefonando al numero 079 5008040 e presentare le domande al piano terra del palazzo comunale.