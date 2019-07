Condividi | M.P. 10:36 Il Comune di Porto Torres ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due istruttori tecnici geometri. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato e pieno in categoria C Porto Torres: indetto il concorso per geometri



PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due istruttori tecnici geometri. La risorsa sarà assunta a tempo indeterminato e pieno in categoria C. Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 1 agosto 2019.



Nel caso in cui il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento della selezione in tempi rapidi, questa potrà essere preceduta da una prova preselettiva. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli dei candidati ed il superamento di due prove d’esame, una scritta e una orale, che verteranno sulle materie indicate nel bando.



La domanda di partecipazione al concorso per geometri, dovrà essere presentata entro il 1 agosto al Comune di Porto Torres: direttamente all'ufficio protocollo del Comune; via mail sa casella personale di posta elettronica certificata o a mezzo servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento.