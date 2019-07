Condividi | M.P. 12:14 Il regolare servizio dovrebbe essere ripristinato entro domenica 14: nel frattempo le aziende del sito turritano potranno comunque continuare a operare grazie alle riserve idriche del Consorzio Stop idrico, il Consorzio garantisce il servizio



PORTO TORRES - A causa di un nuovo guasto sulla condotta dell’Enas in località Agliadò è stata interrotta l’erogazione idrica alle vasche del Consorzio Industriale di Sassari, nell'agglomerato di Porto Torres. Il regolare servizio dovrebbe essere ripristinato entro domenica 14.



Nel frattempo le aziende del sito turritano potranno comunque continuare a operare grazie alle riserve idriche del Consorzio e dell'Ente acque regionale, che ammontano complessivamente a dodicimila litri, sufficienti per proseguire l'attività in attesa della riparazione del guasto.