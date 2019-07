video Condividi | Cor 13:30 «Stagione al collasso, spiagge disastro»



Nel giorno in cui da Porta Terra si annuncia il potenziamento della pulizia notturna delle spiagge con due macchinari in più, così da «accelerare i tempi per restituire l'arenile in condizioni di decoro a cittadini, turisti e alle imprese» (così riferisce il Sindaco Mario Conoci), arriva il grido di dolore del consigliere comunale ex Lega, Giovanni Monti: «Stagione al collasso, spiagge disastrose». Il riferimento è ai nuovi divieti di balneazione sul Lido San Giovanni ed El Trò, ma anche alle condizioni di pulizia delgi arenili dalla posidonia spiaggiata.