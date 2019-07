Condividi | Red 14:52 «Garantire la celerità nella spendita dei fondi per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico» è una priorità per l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Gianni Lampis Ambiente e sicurezza: «spendere i fondi»



CAGLIARI - «Abbiamo rappresentato il cronico problema delle strutture commissariali di Protezione civile, che patiscono la carenza del personale necessario a garantire celerità nella spendita dei fondi destinati principalmente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico». Lo ha sottolineato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, coordinatore della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni, al termine della riunione della cabina di regia di “Strategia Italia”, organo di raccordo politico, strategico e funzionale dell’azione del Governo, svoltasi giovedì mattina a Palazzo Chigi e finalizzata prioritariamente al rilancio ed all’accelerazione degli investimenti pubblici a sostegno della crescita e dello sviluppo economico.



»Questi interventi – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas - rappresentano presidi di garanzia per la difesa e la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico anche della Sardegna». Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, presente alla riunione con alcuni ministri, ha raccolto l’invito della Conferenza delle Regioni e del capo della Protezione civile Angelo Borrelli, aggiornando l’incontro a mercoledì 17 luglio.



