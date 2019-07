Condividi | Red 15:18 Domani sera, una cornice magica per un evento speciale, frutto della collaborazione tra tre realtà imprenditoriali della città di Alghero Domenica, Villa Mosca ospita l’Akènta rosè day



ALGHERO – Domani, domenica 14 luglio, Villa Mosca ospiterà un evento speciale: la presentazione dell’Akènta rosè, il nuovo vino spumante rosato prodotto dalla Cantina Santa Maria la Palma. L’appuntamento è frutto di una partnership tra tre realtà imprenditoriali: Villa Mosca charming house, la Cantina Santa Maria la Palma e la gioielleria La Corallina di Davide Simula.



I gioielli de La Corallina saranno protagonisti di una particolare esposizione dedicata all’evento e legata agli spazi della Villa, in particolare la nuova piscina “infinity pool”, recentemente inaugurata, da cui godere di una vista eccezionale sulla baia di Alghero. Durante la serata, al calar del sole, Villa Mosca sarà teatro di una speciale iniziativa molto originale, dedicata alla promozione di Alghero e dei suoi eventi più importanti, tra cui il Rally di Sardegna: una sorpresa dedicata alla città ed a tutti i presenti.



