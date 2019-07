Condividi | S.O. 13:00 Tensione altissima in tutti i partiti in previsione della prima seduta consiliare in programma ad Alghero. Vertici regionali della Lega in città capitanati da Eugenio Zoffili C’è il Consiglio, Lega in forza ad Alghero



ALGHERO - I vertici regionali della Lega sono attesi per la giornata di lunedì in città. C’è infatti alle ore 18 il primo consiglio comunale in via Columbano col partiti di Matteo Salvini che dopo aver incassato il secondo risultato della coalizione ha perso tutti i consiglieri comunali e non sarà rappresentato in aula.



Lo sarà però, con tutta probabilità, all’interno del primo esecutivo Conoci, col sindaco pronto a onorare l’impegno e il successo elettorale del partito e il patto sancito col commissario regionale sul Turismo. All’ordine del giorno dell’Aula, infatti, c’è la presentazione della Giunta, nonostante manchi ancora l’accordo tra i partiti per le singole rappresentanze.



Saranno presenti: il deputato e Commissario regionale della Lega Sardegna Eugenio Zoffili, il deputato e vice segretario Guido de Martini, il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, il vice segretario della Lega Sardegna Dario Giagoni e il responsabile cittadino Luca Sacristani (che ha sostituito Giorgia Vaccaro). Secondo alcune indiscrezioni in occasione dell'incontro con la stampa potrebbe essere presentato l'assessore che in quota Lega siederà nell'esecutivo.