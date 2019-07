video Condividi | A.S. 17:17 Porto di Alghero, domenica da incubo



Ore 11.15 di domenica 14 luglio. Le immagini di denuncia inoltrare alla redazione raccontano una situazione da incubo per il porto di Alghero. Tutte le cosiddette isole ecologiche giacciono in condizioni penose, ma i rifiuti ritornano a comparire perfino in assenza di cassonetti. Situazione analoga nei due moli è in banchina. Ecco le immagini che confermano l'insufficiente servizio di nettezza urbana riservato all'arra portuale.