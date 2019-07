Condividi | Red 22:02 Il centro croato alla corte di coach Pozzecco: elemento maturo, grande conoscitore del gioco e di straordinario impatto nel pitturato, ha firmato con il Banco di Sardegna Dinamo Sassari per la prossima stagione Sotto le plance arriva il gigante Miro Bilan



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato la firma del 30enne atleta croato Miro Bilan. Nato a Šibenik, 213centimetri per 121chilogrammi, si presenta a Sassari con un curriculum fitto di successi e grandi numeri. Centro di grandi qualità tecniche, ha grandissima solidità su entrambi i lati del campo, sa utilizzare al meglio la sua taglia sotto canestro per prendere a mantenere la posizione e sfoderare un importante set di soluzioni, caratteristiche che lo rendono un giocatore di grande impatto in attacco.



A dispetto della sua taglia, ha la capacità di correre il campo con disinvoltura sia in attacco, sia in difesa. Grande rimbalzata offensivo, con il suo alto Iq cestistico è capace di dare impatto anche lontano dalla palla, con i giusti blocchi, le giuste spaziature e le precise letture difensive. Molto pericoloso in post basso, ha buone mani e capacità di crearsi vantaggi in molte situazioni. Elemento molto produttivo, ha sempre firmato numeri importanti. Ha vinto quattro titoli croati, dal 2014 al 2017 (gli ultimi due con Gianmarco Pozzecco da assistente), cinque volte la Kresimir Cosic cup e nell’edizione 2017 è stato eletto mvp del torneo. Nei suoi due anni in Francia, ha giocato da protagonista nella conquista di due supercoppe e, questa stagione, del titolo nazionale. Dal 2014, è uno dei pilastri della Nazionale croata, con cui ha fatto tutto il percorso a partire dalle categorie giovanili.



Inizia la sua carriera nella sua città natale, giocando per Sibenik dal 2006 fino a gennaio 2010, quando firma un contratto triennale con il Zadar. Qui si rivela uno dei più promettenti giovani centri della Croazia, finendo sotto la lente dei club più importanti. Nell'agosto 2011, firma un contratto con Cedevita, con cui rimane fino al 2015, per poi firmare ancora per il prolungamento fino al 2017. Nella 2015/16, la sua consacrazione: è uno dei giocatori chiave di Cedevita nella sua corsa nella Top 16 di EuroLeague ed è nominato mvp della Aba league. Ad ottobre 2017, passa in forze ai francesi del Sig Strasbourg, per poi firmare, nel 2018, con l’Asvel. Al termine di quest’ultima stagione. il riconoscimento nella All-Eurocup second team.



Nella foto: Miro Bilan Commenti SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato la firma del 30enne atleta croato Miro Bilan. Nato a Šibenik, 213centimetri per 121chilogrammi, si presenta a Sassari con un curriculum fitto di successi e grandi numeri. Centro di grandi qualità tecniche, ha grandissima solidità su entrambi i lati del campo, sa utilizzare al meglio la sua taglia sotto canestro per prendere a mantenere la posizione e sfoderare un importante set di soluzioni, caratteristiche che lo rendono un giocatore di grande impatto in attacco.A dispetto della sua taglia, ha la capacità di correre il campo con disinvoltura sia in attacco, sia in difesa. Grande rimbalzata offensivo, con il suo alto Iq cestistico è capace di dare impatto anche lontano dalla palla, con i giusti blocchi, le giuste spaziature e le precise letture difensive. Molto pericoloso in post basso, ha buone mani e capacità di crearsi vantaggi in molte situazioni. Elemento molto produttivo, ha sempre firmato numeri importanti. Ha vinto quattro titoli croati, dal 2014 al 2017 (gli ultimi due con Gianmarco Pozzecco da assistente), cinque volte la Kresimir Cosic cup e nell’edizione 2017 è stato eletto mvp del torneo. Nei suoi due anni in Francia, ha giocato da protagonista nella conquista di due supercoppe e, questa stagione, del titolo nazionale. Dal 2014, è uno dei pilastri della Nazionale croata, con cui ha fatto tutto il percorso a partire dalle categorie giovanili.Inizia la sua carriera nella sua città natale, giocando per Sibenik dal 2006 fino a gennaio 2010, quando firma un contratto triennale con il Zadar. Qui si rivela uno dei più promettenti giovani centri della Croazia, finendo sotto la lente dei club più importanti. Nell'agosto 2011, firma un contratto con Cedevita, con cui rimane fino al 2015, per poi firmare ancora per il prolungamento fino al 2017. Nella 2015/16, la sua consacrazione: è uno dei giocatori chiave di Cedevita nella sua corsa nella Top 16 di EuroLeague ed è nominato mvp della Aba league. Ad ottobre 2017, passa in forze ai francesi del Sig Strasbourg, per poi firmare, nel 2018, con l’Asvel. Al termine di quest’ultima stagione. il riconoscimento nella All-Eurocup second team.Nella foto: Miro Bilan