Condividi | A.S. 10:02 Un uomo di 70 anni originario di Padria (Sassari) è morto per un probabile infarto mentre faceva il bagno nel mare di Bosa, in località S´Abba Druche. Inutili i soccorsi Infarto nel mare di Bosa: muore sassarese



BOSA - Inutili i soccorsi. Un uomo di 70 anni originario di Padria (Sassari) è morto domenica per un probabile infarto mentre faceva il bagno nel mare di Bosa, in località S'Abba Druche, sulla litoranea che collega alla città di Alghero.



La tragedia intorno alle 18. Alcuni bagnanti si sono accorti di quanto stava accadend ed hanno immediatamente tentato di soccorrere l'uomo. Poi, in attesa dell'arrivo del 118, hanno provato a rianimarlo senza successo.



Il corpo del pensionato è stato comunque caricato sull'elicottero dell'Areus e trasportato all'ospedale di Bosa, dove è stata confermata la morte per un malore improvviso. Commenti BOSA - Inutili i soccorsi. Un uomo di 70 anni originario di Padria (Sassari) è morto domenica per un probabile infarto mentre faceva il bagno nel mare di Bosa, in località S'Abba Druche, sulla litoranea che collega alla città di Alghero.La tragedia intorno alle 18. Alcuni bagnanti si sono accorti di quanto stava accadend ed hanno immediatamente tentato di soccorrere l'uomo. Poi, in attesa dell'arrivo del 118, hanno provato a rianimarlo senza successo.Il corpo del pensionato è stato comunque caricato sull'elicottero dell'Areus e trasportato all'ospedale di Bosa, dove è stata confermata la morte per un malore improvviso.