Condividi | Red 15:02 Attorno alle 13.30, un rogo si è sviluppato nelle zone verdi alle porte della borgata. Intervento in corso da parte dei Vigili del fuoco, coadiuvati da un elicottero. Anche in Carabinieri sul posto Incendio sul lungomare di Fertilia



ALGHERO - Attorno alle 13.30 di oggi (lunedì), un rogo si è sviluppato nelle zone verdi alle porte di Fertilia. Intervento in corso da parte dei Vigili del fuoco, coadiuvati da un elicottero. Anche in Carabinieri sul posto.



articolo in aggiornamento Commenti ALGHERO - Attorno alle 13.30 di oggi (lunedì), un rogo si è sviluppato nelle zone verdi alle porte di Fertilia. Intervento in corso da parte dei Vigili del fuoco, coadiuvati da un elicottero. Anche in Carabinieri sul posto.