Condividi | Red 20:09 Nel fine settimana, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i servizi di prevenzione predisposti da Comando provinciale di Nuoro, effettuando una serie di controlli straordinari sia per la prevenzione dei sinistri stradali, sia in funzione di controllo dei luoghi di aggregazione Nuoro: week-end di controlli straordinari



NUORO – Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno intensificato i servizi di prevenzione predisposti da Comando provinciale di Nuoro, effettuando una serie di controlli straordinari sia per la prevenzione dei sinistri stradali (con l'effettuazione di numerosi controlli alla circolazione stradale), sia in funzione di controllo dei luoghi di aggregazione (per prevenire il degrado urbano ed alla prevenzione di reati in genere). Centinaia di automobilisti sono stati sottoposti al controllo autostradale per richiamare l'attenzione sui comportamenti corretti alla guida, a seguito dell'incremento degli incidenti legati all'aumento della circolazione stradale.



Nelle piazze cittadine, controllati gli avventori di bar e circoli, nonché frequentatori delle piazze che, in alcune occasione, i cittadini hanno avuto modo di segnalare come troppo rumorose. L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Nuoro proseguirà per tutta l’estate. Commenti NUORO – Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno intensificato i servizi di prevenzione predisposti da Comando provinciale di Nuoro, effettuando una serie di controlli straordinari sia per la prevenzione dei sinistri stradali (con l'effettuazione di numerosi controlli alla circolazione stradale), sia in funzione di controllo dei luoghi di aggregazione (per prevenire il degrado urbano ed alla prevenzione di reati in genere). Centinaia di automobilisti sono stati sottoposti al controllo autostradale per richiamare l'attenzione sui comportamenti corretti alla guida, a seguito dell'incremento degli incidenti legati all'aumento della circolazione stradale.Nelle piazze cittadine, controllati gli avventori di bar e circoli, nonché frequentatori delle piazze che, in alcune occasione, i cittadini hanno avuto modo di segnalare come troppo rumorose. L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Nuoro proseguirà per tutta l’estate.