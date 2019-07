video Condividi | S.O. 11:00 Pesantissime accuse d´incompetenza all´indirizzo dell´assessora in quota Lega, Giorgia Vaccaro. L´ex coordinatrice locale incassa senza batter ciglio: per lei le deleghe alle Attività produttive. Le parole di Monica Pulina in Aula «Volevamo in Giunta persone competenti»



ALGHERO - «Hanno preferito anteporre l'ideologia politica anziché pensare al bene della città. Abbiamo chiesto al partito di essere rappresentati in giunta da persone competenti e seriamente preparate perchè durante la campagna elettorale ci siamo spesi con i cittadini per dare soluzioni ai tanti problemi».



Le parole della consigliera comunale di Alghero ex Lega, Monica Pulina, nei confronti del partito con la quale è entrata in Consiglio comunale sono pesantissime. Ancor di più perchè arrivano nel giorno dell'insediamento del Consiglio e della presentazione Giunta, davanti all'assessora in quota Lega, l'ex coordinatrice cittadina Giorgia Vaccaro.



Confermata la decisione di aderire al gruppo Misto anche per Giovanni Monti e Leonardo Polo. Giorgia Vaccaro, attivista e militante del Carroccio dalla prima ora, incassa le durissime accuse d'incompetenza senza batter ciglio: per lei le deleghe alle Attività produttive. Commenti ALGHERO - «Hanno preferito anteporre l'ideologia politica anziché pensare al bene della città. Abbiamo chiesto al partito di essere rappresentati in giunta da persone competenti e seriamente preparate perchè durante la campagna elettorale ci siamo spesi con i cittadini per dare soluzioni ai tanti problemi».Le parole della consigliera comunale di Alghero ex Lega, Monica Pulina, nei confronti del partito con la quale è entrata in Consiglio comunale sono pesantissime. Ancor di più perchè arrivano nel giorno dell'insediamento del Consiglio e della presentazione Giunta, davanti all'assessora in quota Lega, l'ex coordinatrice cittadina Giorgia Vaccaro.Confermata la decisione di aderire al gruppo Misto anche per Giovanni Monti e Leonardo Polo. Giorgia Vaccaro, attivista e militante del Carroccio dalla prima ora, incassa le durissime accuse d'incompetenza senza batter ciglio: per lei le deleghe alle Attività produttive. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV