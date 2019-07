video Condividi | Cor 13:10 Giorgia Vaccaro al Commercio. Il primo pensiero del neo assessore è per Sonia Pilli, la competitor che fino all'ultimo ha rischiato di fare l'ingresso in Giunta ad Alghero al suo posto, ma finita suo malgrado nel polverone alzato dai tre dissidenti leghisti «Tutto l'impegno per far risorgere Alghero»



ALGHERO - «Un'emozione grandissima poter rappresentare la Lega. Metterò tutto il mio impegno per tentare di far funzionare al meglio l'assessorato e far risorgere la città, che merita di ritornare ad essere la porta d'oro del turismo isolano».



Parola di Giorgia Vaccaro, l'assessora della Lega, senza gruppo consiliare, delegata dal sindaco Mario Conoci alle Attività produttive ed al Commercio del Comune di Alghero. Succede ad altre due donne che nell'ultima amministrazione avevano lavorato con gli stessi uffici: Natacha Lampis ed Ornella Piras (oggi consigliera di opposizione ma la più votata in città).



Il primo pensiero di Giorgia Vaccaro, che ringrazia pubblicamente il partito, è per Sonia Pilli. La competitor che fino all'ultimo ha rischiato di fare l'ingresso in Giunta ad Alghero al suo posto, ma finita nelle ultime settimane, suo malgrado, nel polverone alzato dai tre dissidenti leghisti. Commenti ALGHERO - «Un'emozione grandissima poter rappresentare la Lega. Metterò tutto il mio impegno per tentare di far funzionare al meglio l'assessorato e far risorgere la città, che merita di ritornare ad essere la porta d'oro del turismo isolano».Parola di Giorgia Vaccaro, l'assessora della Lega, senza gruppo consiliare, delegata dal sindaco Mario Conoci alle Attività produttive ed al Commercio del Comune di Alghero. Succede ad altre due donne che nell'ultima amministrazione avevano lavorato con gli stessi uffici: Natacha Lampis ed Ornella Piras (oggi consigliera di opposizione ma la più votata in città).Il primo pensiero di Giorgia Vaccaro, che ringrazia pubblicamente il partito, è per Sonia Pilli. La competitor che fino all'ultimo ha rischiato di fare l'ingresso in Giunta ad Alghero al suo posto, ma finita nelle ultime settimane, suo malgrado, nel polverone alzato dai tre dissidenti leghisti. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV