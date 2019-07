Condividi | S.O. 13:38 Si tratta del custode della nuova discoteca. All´interno dell´abitacolo di una macchina parcheggiata sul lungomare, è stato trovato il cadavere di Salvatore Silanos, sassarese. Sul posto le forze dell'ordine che indagano Alghero: cadavere a Villa Segni



ALGHERO - Giallo ad Alghero. Macabra scoperta nella mattinata di oggi. Proprio all'ingresso della discoteca Touch, ubicata nell'ormai ex Villa Segni sul lungomare è stato trovato il cadavere di un 42enne.



Secondo le prime indiscrezioni il corpo era riverso sul cruscotto. Pare facesse proprio il custode del nuovo locale notturno. Probabilmente è stato colto da un malore improvviso mentre vigilava, ma al momento non sono escluse altre ipotesi.



