Sabato 20 luglio il porto di Alghero ospiterà show di videomapping, acrobati e ballerini volanti, fuochi d'artificio e il grande dj set di Radio Deejay per una festa aperta a tutti Akenta, tutto pronto per la magic night



ALGHERO - Il porto di Alghero si prepara per ospitare l’Akènta Day, la grande giornata dedicata all’Akènta Sub e organizzata dalla Cantina Santa Maria La Palma per fare un regalo all’intera città di Alghero e creare un momento di festa e valorizzazione dell’intero territorio. Due i momenti clou: si comincia alle 10.30 con l’Akènta Day Emersion Party, una crociera lungo le coste di Alghero grazie alla quale assistere alla spettacolare emersione della cantina subacquea dove viene affinato l’Akènta Sub.



A partire dalle 22 invece la Banchina Dogana ospiterà una grande festa, aperta a tutti: l’Akènta Magic Night. Si inizierà col video mapping, subito dopo ci sarà l'esibizione dei Sonics, collettivo di ballerini e acrobati famosi a livello internazionale, protagonisti della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino. Con evoluzioni e acrobazie a 20 metri d’altezza, terranno il pubblico con il fiato sospeso per più di un’ora.



A mezzanotte il cielo di Alghero si illuminerà con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, subito dopo, via con uno dei dj set più caldi d’Italia: One Two One Two direttamente da Radio Deejay e Radio M2O. L’Akènta Day sarà preceduto venerdì 19 dall’Alghero Wines Day, iniziativa lanciata dalla Cantina Santa Maria La Palma per dare vita a un progetto di promozione dei vini di Alghero.



