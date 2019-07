Condividi | S.O. 16:06 Sgomento e tanta commozione tra i proprietari e lo staff del locale sul lungomare di Alghero dopo la macabra scoperta del corpo senza vita di uno dei collaboratori storici Cadavere in discoteca: Touch in lutto



ALGHERO - «Ciao Simo, buon viaggio». Poche e toccanti parole quelle rilasciate sulla pagina ufficiale del Touch beach Alghero, il nuovo locale impiantato nell'ormai ex Villa Segni.



«Oggi è giusto lasciar tempo al silenzio e che la nostra comunicazione si blocchi. Ci ha lasciato un collaboratore ma sopratutto un grande amico che ha fatto parte della nostra famiglia per tanti anni e continuerà a essere con noi, con la sua risata timidina e con il suo sorriso grande».



E' il lutto silenzioso, pieno di commozione, che ha travolto i proprietari e lo staff del locale sul lungomare di Alghero dopo la macabra scoperta del corpo senza vita di uno dei collaboratori storici. Si tratta di Simone Silanos (nella foto), 42 anni, colto probabilmente da un malore dentro l'abitacolo dell'auto parcheggiata nella discoteca.