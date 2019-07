Condividi | Red 14:16 Il sindaco di Alghero si è recato ieri a Fertilia per seguire le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato la parte finale del Lungomare Rovigno e che ha richiesto l’intervento di Vigili del fuoco, Corpo forestale, Forestas, Barraccelli e Protezione civile Incendio a Fertilia: Conoci ringrazia i soccorritori



ALGHERO - «Un ringraziamento a tutti gli uomini in campo oggi a Fertilia per l’intervento che ha permesso spegnere l’incendio con estrema tempestività». Il sindaco di Alghero Mario Conoci si è recato ieri (lunedì) a Fertilia per seguire le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato la parte finale del Lungomare Rovigno



L’incendio, alimentato dal forte vento, ha interessato circa un ettaro di macchia mediterranea, fino a lambire la stessa strada confinante con le abitazioni. Le operazioni di spegnimento, durate oltre un’ora, hanno richiesto l’intervento di un elicottero del Corpo Forestale. Commenti ALGHERO - «Un ringraziamento a tutti gli uomini in campo oggi a Fertilia per l’intervento che ha permesso spegnere l’incendio con estrema tempestività». Il sindaco di Alghero Mario Conoci si è recato ieri (lunedì) a Fertilia per seguire le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato la parte finale del Lungomare Rovigno [LEGGI] e che ha richiesto l’intervento di Vigili del fuoco, Corpo forestale, Forestas, Barraccelli e Protezione civile.L’incendio, alimentato dal forte vento, ha interessato circa un ettaro di macchia mediterranea, fino a lambire la stessa strada confinante con le abitazioni. Le operazioni di spegnimento, durate oltre un’ora, hanno richiesto l’intervento di un elicottero del Corpo Forestale.