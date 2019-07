Condividi | Red 17:26 Domani, mercoledì 17 luglio, nell’impianto sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, al via la seconda edizione del “Memorial Davide Pais” di calcio a 6. Sarà un momento importante per ricordare Davide, scomparso improvvisamente circa due anni fa Dieci squadre per ricordare Dado Pais



ALGHERO - Domani, mercoledì 17 luglio, nell’impianto sportivo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, al via la seconda edizione del “Memorial Davide Pais” di calcio a 6. Dieci le squadre partecipanti, divise in due gironi, che nelle serate di domani e di giovedì 18, si daranno battaglia per accedere alle semifinali ed alla finale, in programma nella serata di sabato 20. Sarà l’occasione per vedere anche alcuni dei migliori giocatori locali di calcio e calcio a 5 ma, soprattutto, un momento importante per ricordare Davide, “Dado” per gli amici, scomparso improvvisamente circa due anni fa.



