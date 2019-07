Condividi | Red 20:42 L’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta la “prima” della Giunta Conoci, interpretata in un’affollata aula consiliare: «un’Amministrazione che può e deve riproporre quella splendida stagione politico-amministrativa durata un decennio» Tedde dà la carica: ora, al lavoro



ALGHERO – «Ed ora al lavoro». Così, l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta la “prima” della Giunta Conoci, interpretata in un’affollata aula consiliare. «Una Giunta che rappresenta un mix di esperienza e di novità, con un sindaco capace e sostenuta da una coalizione solida. Che fa ben sperare fin dall’avvio della sua operatività per la passione politica e la determinazione che traspaiono dai primi atti degli assessori».



Secondo Tedde,« è un’Amministrazione che può e deve riproporre quella splendida stagione politico-amministrativa durata un decennio che, a partire dal 2002, ha visto il Centrodestra algherese rinnovare il volto della città e rilanciare l’economia con un lavoro brioso basato sulla integrazione fra i vari settori, sulla programmazione e su una concretezza priva di fronzoli». «Forza Italia è rappresentata in Giunta da Giovanna Caria e Antonello Peru, che reggeranno le sorti dei due Assessorati – sottolinea l'ex primo cittadino - che costituiscono le colonne portanti della struttura amministrativa».



«Due avvocati che metteranno le loro competenze al servizio della città nei delicati settori delle finanze e programmazione e delle opere pubbliche e manutenzioni. Ma che saranno sostenuti da un Gruppo consiliare altrettanto competente formato da militanti di Forza Italia, che si sono distinti nelle loro professioni e da un partito che ha dimostrato di essere una grande squadra». Marco Tedde ritiene che dopo aver funzionato come una locomotiva che ha trainato Conoci e la Coalizione verso il successo elettorale, ora Forza Italia «si accinge a dare un contributo straordinario al sindaco e alla Giunta per amministrare una città ferma al palo da otto anni». «Senza vuoti slogan lavoreremo al fianco del sindaco e della Giunta stando vicini alle famiglie e alle imprese», chiosa l'esponente forzista.



