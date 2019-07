Condividi | M.P. 22:16 Nel centro storico di Porto Torres ritorna l´area pedonale estiva: il Comune di Porto Torres ha deliberato qualche giorno fa l´istituzione della zona a partire dal 19 luglio, dalle otto di sera all´una di notte Porto Torres: in centro ritorna l´area pedonale



PORTO TORRES – A piedi o in bicicletta. Nel centro storico di Porto Torres ritorna l'area pedonale estiva: il Comune di Porto Torres ha deliberato qualche giorno fa l'istituzione della zona a partire dal 19 luglio, dalle otto di sera all'una di notte, nel corso Vittorio Emanuele e nella parte finale di via Libio.



L'area pedonale sarà attiva di sera da questo venerdì e sino all'ultimo fine settimana di ottobre, nel tratto compreso tra via Ponte Romano e via Mare per quanto riguarda il corso Vittorio Emanuele e tra via Roma e via Mare per quanto riguarda via Libio. Queste due zone saranno quindi interdette al traffico veicolare dalle 20 all'una di notte nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.



«Come per gli altri anni, anche per questo abbiamo deciso di istituire l'area pedonale nel centro storico – commenta il sindaco Sean Wheeler – l'obiettivo è spingere i cittadini a riappropriarsi dei loro spazi, vivere la città senza auto e camminare o usare la bicicletta. Con le aree pedonali vogliamo anche favorire le attività commerciali, dove spesso si svolgono eventi culturali o musicali, e garantire allo stesso tempo spazio e sicurezza ai residenti e ai turisti che potranno così passeggiare tranquillamente per il centro».