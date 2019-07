Condividi | Red 23:24 Anche oggi, tanti gli incendi che sono divampati in Sardegna. Di questi, cinque hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale, nelle campagne di Barisardo, Setzu, Castelsardo, Uras ed Ilbono Ventuno roghi nell´Isola



CAGLIARI - Anche oggi (martedì), tanti gli incendi che sono divampati in Sardegna: ben ventuno. Di questi, cinque hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale, nelle campagne di Barisardo, Setzu, Castelsardo, Uras ed Ilbono. Il primo si è sviluppato nell'agro di Barisardo, in località Su Zinebiru, iniziato ieri sera. Alle 7.15, è decollatol'elicottero della Forestale di Lanusei-San Cosimo a supporto delle operazioni di bonifica portate avanti durante tutta la notte dalle squadre a terra. Nelle due giornate, sono intervenuti nove elementi del Cfva Tortolì, cinque del Cfva Baunei, sei del Cfva Gauf San Cosimo, quattro del Cfva Elitrasportati San Cosimo, due Elitrasportati Villasalto, cinque con il biturbina Super Puma, dodici dell'Efs Cardedu-Cuile Picciò, tredici dell'Efs Baunei-Pedra de Claru, quattro dell'Efs Baunei-La sughereta, due dell'Efs Ulassai-Sa Sartaina, tre dell'Efs Lanusei-Centro cantiere, due dell'Efs Talana-S'Aspruagiorgio-Coe Serra, tre dell'Efs Ulassai-Bau Arena, undici volontari Barisardo-Ecoklub, due volontari Loceri-San Pietro, due volontari Arzana-Prociv, cinque Vigili del fuoco di Lanusei, cinque Vigili del fuoco di Tortolì e cinque Vigili del fuoco di Nuoro, per un totale di cento persone. La superficie percorsa dall’incendio ha interessato all’incirca 60ettari di macchia mediterranea. Eli-San Cosimo ha concluso il proprio intervento alle 11.30.



Il secondo rogo si è registrato in località Pauli Piccia, nelle campagne di Setzu, dove sono intervenuti congiuntamente gli elicotteri del Corpo forestale di Villasalto e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Barumini, coadiuvato dalla squadra di Forestas di Barumini e dai barracelli di Tuili e Setzu. Le operazioni di spegnimento ad opera dei mezzi aerei sono terminate alle 12.20. Il terzo incendio è divampato nelle campagne di Castelsardo, in località P.ta Viuledda, dove è intervenuto l'elicottero della Forestale decollato dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Castelsardo, coadiuvato da due squadre di operatori di Forestas provenienti da Valledoria e da Castelsardo. L’incendio ha interessato circa 4mila metri quadri di macchia mediterranea. Eli-Sorgono ha lasciato l’incendio alle 17.30.



