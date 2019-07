Condividi | Red 9:03 Il 69enne cantante napoletano sarà l´ospite d´onore di “Figli delle stelle”, la serata organizzata da Cristian Settimi al Maden per venerdì 26 luglio, dalle ore 22.30 Musica: Alan Sorrenti torna ad Alghero



ALGHERO - Alan Sorrenti sarà l'ospite d'onore di “Figli delle stelle”, la serata organizzata da Cristian Settimi al Maden per venerdì 26 luglio, dalle ore 22.30. Il 69enne cantante napoletano è uno dei cantautori più apprezzati della musica italiana, con pezzi evergreen come “Figli delle stelle”, “Non so che darei” (canzone con la quale ha conquistato il sesto posto all'Eurovision nel 1981) e “Tu sei l'unica donna per me”, che proprio quest'anno compie quarant'anni. Durante la serata, in consolle, si alterneranno Dj Zeno Pisu ed Antonello Fadda dj.



