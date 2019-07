Condividi | Red 11:04 Venerdì sera, Casa Manno ospiterà un incontro con Fabio Perrone, autore del saggio “Tutte le anime del Manno: politico, storico, giurista, letterato, musicista”, Progetto Ad Fortia Tutto Giuseppe Manno in un saggio



ALGHERO – Venerdì 19 luglio, alle 18, ad Alghero, Casa Manno ospiterà un incontro con Fabio Perrone, autore del saggio “Tutte le anime del Manno: politico, storico, giurista, letterato, musicista”, Progetto Ad Fortia. Previsto l'intervento di Aldo Accardo, presidente della Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” di Cagliari.



Parteciperà all'incontro anche Margherita Lendini, presidente uscente del Rotary club di Alghero. La serata è organizzata con il patrocinio del locale comitato della Società Dante Alighieri, in collaborazione con il locale Rotary club, con il Comitato sardo celebrazioni grandi eventi, con l'Academia Cremonensis, con la Fondazione Lucchi e con l'Adafa di Cremona.



Perrone, presidente del Comitato promotore club per l’Unesco di Cremona, ripercorrerà con il suo lavoro le tappe della vita umana e professionale di Giuseppe Manno. Politico, storico, giurista, letterato e musicista: la storia d'altri tempi di un intellettuale poliedrico ed instancabile, che merita di essere ricordata e celebrata. Seguirà la donazione al museo di un violino ottocentesco decorato con lo stemma araldico del barone Manno, che verrà custodito ed esposto al pubblico nella Sala Busti. Commenti ALGHERO – Venerdì 19 luglio, alle 18, ad Alghero, Casa Manno ospiterà un incontro con Fabio Perrone, autore del saggio “Tutte le anime del Manno: politico, storico, giurista, letterato, musicista”, Progetto Ad Fortia. Previsto l'intervento di Aldo Accardo, presidente della Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” di Cagliari.Parteciperà all'incontro anche Margherita Lendini, presidente uscente del Rotary club di Alghero. La serata è organizzata con il patrocinio del locale comitato della Società Dante Alighieri, in collaborazione con il locale Rotary club, con il Comitato sardo celebrazioni grandi eventi, con l'Academia Cremonensis, con la Fondazione Lucchi e con l'Adafa di Cremona.Perrone, presidente del Comitato promotore club per l’Unesco di Cremona, ripercorrerà con il suo lavoro le tappe della vita umana e professionale di Giuseppe Manno. Politico, storico, giurista, letterato e musicista: la storia d'altri tempi di un intellettuale poliedrico ed instancabile, che merita di essere ricordata e celebrata. Seguirà la donazione al museo di un violino ottocentesco decorato con lo stemma araldico del barone Manno, che verrà custodito ed esposto al pubblico nella Sala Busti.