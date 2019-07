Condividi | Red 10:06 Dopo “Laguna a tavola”, il Parco di Porto Conte, attraverso il progetto Retralags, promuove un secondo appuntamento dedicato all’arte ed all’artigianto della borgata e punta i riflettori sulle aree umide del Calich. Da domani, la mostra verrà allestita nella terrazza del Sottoprua A Fertilia, gli artigiani della laguna



ALGHERO - Il Calich si racconta attraverso l’arte dei maestri artigiani di Fertilia. Domani, giovedì 18 luglio, nelle terrazze del “Sottoprua”, il Parco di Porto Conte organizzerà, dopo “Mare e laguna a tavola”, un secondo appuntamento dedicato all’arte marinaresca dei fratelli Caria e di Domenico Sorbara. Focus sulle aree umide e sulla laguna del Calich, protagonista del progetto Retralags, “Rete Transfrontaliera delle Lagune e degli Stagni”, finanziato con risorse del programma Italia Francia marittimo 2014/2020. Il Contratto di Laguna, sul quale si basa Retralags, vede la partecipazione sinergica di Enti pubblici e privati, che hanno come unico obiettivo la salvaguardia della laguna e la prevenzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio ambientale, la valorizzazione paesaggistica, l’uso sostenibile delle risorse così come la fruizione turistica, la diffusione della cultura dell’acqua ed incoraggia tutta una serie di azioni ed attività da condividere con la comunità.



In virtù di questi presupposti, il Parco di Porto Conte, partner capofila di Retralags, ha organizzato con i maestri artigiani di Fertilia una presentazione di gozzi ed armamenti da pesca riprodotti in scala, realizzati con materiali di scarto. L’arte, ancora una volta, si fa veicolo di sostenibilità ambientale, con lo scopo di avvicinare i fruitori ed i cittadini alle problematiche ambientali ed alla cultura dell’acqua. I fratelli Caria, Gigi e Gianni, e Domenico Sorbara da diversi anni presentano i lavori artigiani nelle fiere; frutto di un lavoro certosino, di cura meticolosa dei dettagli ed utilizzo esclusivo di materiali di risulta.



Gozzi, lampare, battane, armamenti da pesca, reti e remi, salvagenti ancore e fiocine, ogni piccolo dettaglio delle imbarcazioni viene restituito con precisione e verosimiglianza. Anche i quadri in legno meritano una menzione a parte. Intarsio e sfumature per le marine, gli scorci più caratteristici ed amati della riviera catalana, la vita del pescatore e le sue attraversate sia in mare, sia in laguna. La Cooperativa ExplorAlghero, anch’essa partner di Retralags, presenterà l’evento espositivo domani, alle 18.30, nelle terrazze del Sottoprua a Fertilia. Gli artisti avranno modo di presentare le loro opere e svelare al pubblico le storie più affascinanti della vita di laguna. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numero 331/3400862 o 079/942111 (tutti i giorni, dalle 9 alle 18). Commenti ALGHERO - Il Calich si racconta attraverso l’arte dei maestri artigiani di Fertilia. Domani, giovedì 18 luglio, nelle terrazze del “Sottoprua”, il Parco di Porto Conte organizzerà, dopo “Mare e laguna a tavola”, un secondo appuntamento dedicato all’arte marinaresca dei fratelli Caria e di Domenico Sorbara. Focus sulle aree umide e sulla laguna del Calich, protagonista del progetto Retralags, “Rete Transfrontaliera delle Lagune e degli Stagni”, finanziato con risorse del programma Italia Francia marittimo 2014/2020. Il Contratto di Laguna, sul quale si basa Retralags, vede la partecipazione sinergica di Enti pubblici e privati, che hanno come unico obiettivo la salvaguardia della laguna e la prevenzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio ambientale, la valorizzazione paesaggistica, l’uso sostenibile delle risorse così come la fruizione turistica, la diffusione della cultura dell’acqua ed incoraggia tutta una serie di azioni ed attività da condividere con la comunità.In virtù di questi presupposti, il Parco di Porto Conte, partner capofila di Retralags, ha organizzato con i maestri artigiani di Fertilia una presentazione di gozzi ed armamenti da pesca riprodotti in scala, realizzati con materiali di scarto. L’arte, ancora una volta, si fa veicolo di sostenibilità ambientale, con lo scopo di avvicinare i fruitori ed i cittadini alle problematiche ambientali ed alla cultura dell’acqua. I fratelli Caria, Gigi e Gianni, e Domenico Sorbara da diversi anni presentano i lavori artigiani nelle fiere; frutto di un lavoro certosino, di cura meticolosa dei dettagli ed utilizzo esclusivo di materiali di risulta.Gozzi, lampare, battane, armamenti da pesca, reti e remi, salvagenti ancore e fiocine, ogni piccolo dettaglio delle imbarcazioni viene restituito con precisione e verosimiglianza. Anche i quadri in legno meritano una menzione a parte. Intarsio e sfumature per le marine, gli scorci più caratteristici ed amati della riviera catalana, la vita del pescatore e le sue attraversate sia in mare, sia in laguna. La Cooperativa ExplorAlghero, anch’essa partner di Retralags, presenterà l’evento espositivo domani, alle 18.30, nelle terrazze del Sottoprua a Fertilia. Gli artisti avranno modo di presentare le loro opere e svelare al pubblico le storie più affascinanti della vita di laguna. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numero 331/3400862 o 079/942111 (tutti i giorni, dalle 9 alle 18).