Uccisi due cani: denunciate due persone



BUDONI - I Carabinieri della Stazione di Budoni hanno denunciato all’Autorità giudiziaria di Nuoro due giovani residenti in una popolosa frazione, ritenuti responsabili della morte di due meticci (a prevalenza di razza pastore tedesco). A fare la macabra scoperta è stato il proprietario, che si è recato in un terreno di sua proprietà per accudire gli animali e trovandosi di fronte ad uno scenario a dir poco raccapricciante, ha richiesto l’intervento dei militari della locale Stazione.



Si tratta di un atto crudele e cattivo. Infatti, i due poveri cani femmina, di appena un anno, sono state uccise impiccandole alla recinzione del terreno nelle campagne di Budoni con una corda di nylon. I Carabinieri intervenuti hanno fatto intervenire immediatamente il personale veterinario dell'Asl di Olbia, che hanno potuto solo constatarne la morte e stabilire che la causa era proprio l’asfissia.



I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per l'identificazione dei responsabili e per stabilirne il movente del vile gesto e nel giro di poche ore gli autori del macabro gesto sono stati identificati. I due responsabili, un 31enne ed un 35enne, ritenevano che uno dei due cani avesse azzannato un agnello di loro proprietà e quindi, per vendicarsi, hanno impiccati i poveri cani.