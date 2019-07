Condividi | Red 14:09 La compagnia aera ha inaugurato il collegamento, previsto fino a domenica 1 settembre, tra il Costa Smeralda ed il Charles de Gaulle, operato quattro volte alla settimana da Air France Hop. Più di 3.800 i biglietti già venduti sulle due tratte Air France inaugura l´Olbia-Parigi



OLBIA – Da lunedì, e per tutta l`alta stagione estiva 2019, Air France collega l`aeroporto di Olbia “Costa Smeralda” al “Charles de Gaulle” di Parigi lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Per celebrare l’arrivo del volo, lo scalo gallurese ha organizzato, in collaborazione con i Vigili del fuoco, il tradizionale e spettacolare angelo d’acqua, subito dopo l’atterraggio del volo Af1020.



«L`Italia è un mercato fondamentale per il Gruppo Air France-Klm, siamo orgogliosi di inaugurare la nostra 12esima destinazione nel BelPaese. La decisione di operare un volo diretto da Parigi a Olbia è dettata dalla grande attrattività turistica della Sardegna dove già operiamo da Cagliari con otto collegamenti settimanali. Questo nuovo volo permette di raggiungere Parigi in breve tempo e di accedere al network di Air France in partenza dall`hub di Charles de Gaulle», dichiara il direttore generale Air France-Klm east mediterranean Jerome Salemi. «Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air France. L’apertura del collegamento per/da Parigi Charles de Gaulle ci consente di ampliare ulteriormente l’offerta dei voli con la Francia, mercato che sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante per il nostro scalo e per la Sardegna. Ma non solo Francia, l’importante rete di connessioni del vettore da Parigi Charles de Gaulle amplia notevolmente l’opportunità di raggiungere la Sardegna, con un solo scalo, da diverse parti del mondo», spiega l'amministratore delegato della Geasar Silvio Pippobello.



La nuova rotta è operata da Air France Hop, che utilizza Embraer 190 da cento posti. Il volo permette di raggiungere Parigi in poco più di due ore e ventiquattro destinazioni in coincidenza (nove in Europa e quindici nel resto del mondo), con un tempo di transito inferiore alle quattro ore al Charles de Gaulle. Abu Dhabi, ad esempio, è raggiungibile da Olbia con un transito a Parigi di 1h50', Città del Messico con un transito di 2h55', Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Santiago del Cile, Pechino, Shanghai, Tokyo, Hong Kong e Johannesburg con un transito inferiore alle 3h30'. Anche il nord della Sardegna è più facilmente raggiungibile: cinquantuno sono le città in Europa collegate ad Olbia, con un tempo di transito a Parigi inferiore alle quattro ore, e tredici le città extra europee.